Kabinet komt mensen met getto-uitkering tegemoet

Mensen die een getto-uitkering krijgen van de Duitse overheid, hoeven die binnenkort niet meer mee te tellen voor de belasting. Staatssecretaris Snel van Financiƫn schrijft dat hij werkt aan een oplossing voor deze groep.

Het gaat om ongeveer 150 Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog te werk zijn gesteld in een Joods getto. Ze krijgen sinds 2014 een uitkering uit Duitsland, die daar niet wordt belast. In Nederland wordt de uitkering ook niet in directe zin belast, maar het bedrag telt wel mee voor de bepaling van het tarief dat gehanteerd wordt in box 1.

Hogere schijf

Daardoor kan het dat de oorlogsslachtoffers eerder in een hogere belastingschijf terechtkomen en lagere toeslagen krijgen. Kamerlid Van Rooijen (50Plus) stelde daar eerder vragen over.

Toenmalig staatssecretaris Wiebes antwoordde toen dat een getto-uitkering fiscaal gezien moet worden als een soort pensioen en daarom dus meegeteld moet worden. De Tweede Kamer vond dat onrechtvaardig en vroeg de staatssecretaris nog een keer naar de zaak te kijken.

Wiebes' opvolger Snel schrijft nu: "Ik begrijp de bijzondere positie van de gerechtigden van de getto-uitkeringen in onze samenleving en voel mee met de wens om de uitkeringen vanwege hun bijzondere karakter buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van het inkomen."

Snel komt nog dit voorjaar met een voorstel. "Deze kwestie verdient een oplossing en heeft mijn volle aandacht."