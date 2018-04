Rechter legt opnieuw contactverbod op voor stalker van Mr. Probz

De stalker die zanger Mr. Probz al ruim anderhalf jaar lastigvalt, heeft een contact- en gebiedsverbod van de rechter opgelegd gekregen. De vrouw mag niet meer in de buurt van de 33-jarige zanger komen. Ook mag ze hem niet schriftelijk, telefonisch of via sociale media benaderen. Wanneer ze dat alsnog doet, moet ze een boete van 2500 euro per keer betalen.

Mr. Probz spande vorige maand een kort geding aan tegen een fan die hem steeds bleef lastigvallen. De vrouw zocht vooral contact met de zanger via sociale media. Daarnaast viel ze hem lastig bij zijn huis en in het uitgaansleven.

Stalker al eerder veroordeeld

De zanger uit Zoetermeer had al twee keer aangifte tegen de vrouw gedaan. De politie arresteerde haar vorig jaar voor stalking. Ze kreeg toen ook een contact- en gebiedsverbod voor drie maanden, maar dat hielp niet. De vrouw begon hem na die periode weer lastig te vallen met veel berichten en telefoontjes. Ook werd haar toon steeds dreigender.

De advocaat van de zanger zegt dat Mr. Probz veel last had van de vrouw. Verder wil hij niet veel zeggen over de zaak. "Het is een priv├ękwestie."

Wanneer de vrouw meer dan vier keer het contact- en gebiedsverbod schendt, kan ze in de gevangenis komen. Ook moet ze de proceskosten van de rechtszaak, ruim 900 euro, betalen. De vrouw kwam zelf niet opdagen bij de uitspraak van de rechter.