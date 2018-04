Russische spionagechef ziet Koude Oorlog terugkeren

De directeur van de Russische buitenlandse inlichtingendienst, Sergej Narisjkin, ziet tekenen van een terugkeer van de Koude Oorlog. Hij verwijst daarbij naar de Amerikaanse sancties tegen Rusland.

De Verenigde Staten zijn volgens Narisjkin geobsedeerd door een niet bestaande Russische dreiging. De strijd die de Amerikanen tegen Rusland voeren, is volgens hem buiten proportie en heeft zulke absurde trekken "dat we kunnen spreken van een terugkeer naar de donkere dagen van de Koude Oorlog", zei Narisjkin bij de opening van een veiligheidsconferentie in Moskou.

Narisjkin noemt de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Skripal een provocatie van de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten. "Het is een groteske provocatie, bekokstoofd door de Amerikanen en Britten." Hij verwijt de Europese landen dat ze die provocatie serieus nemen. Volgens London zit Rusland achter de vergiftiging. De Britten hebben bewijs daarvan gedeeld met bondgenoten, die daarop ook sancties hebben ingesteld. Om wat voor bewijs het gaat, is niet openbaar bekendgemaakt.

WK-voetbal

Tegelijkertijd ziet de Russische inlichtingenchef uit naar samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten voor en tijdens het wereldkampioenschap voetbal deze zomer in Rusland. Hij hoopt dat door die samenwerking terroristische aanslagen kunnen worden voorkomen.

President Poetin benoemde Narisjkin in september 2016 tot directeur van de buitenlandse inlichtingendienst. Daarvoor was hij voorzitter van het Russische parlement, de Doema.

In maart 2014 plaatste president Obama Narisjkin op de Amerikaanse sanctielijst wegens de annexatie van de Krim. Desondanks was Narisjkin eind januari in Washington voor besprekingen met chefs van de Amerikaanse inlichtingendiensten.