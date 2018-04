Zwollenaar (19) dood na ruzie op verjaardagsfeest

Een 19-jarige Zwollenaar die afgelopen weekend zwaargewond raakte bij een steekpartij in Den Ham, is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie aan RTV Oost.

De man werd in de nacht van zaterdag op zondag in Den Ham neergestoken. Volgens omstanders ontstond op een verjaardagsfeest een ruzie die uitmondde in een steekpartij. Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en werd daarna met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Almelo gebracht.

Een 18-jarige man uit Den Ham werd kort na het incident aangehouden. Hij zit nog vast en wordt vandaag voorgeleid. De politie sprak in de nacht van de steekpartij al met veel getuigen. Daaruit moet nog blijken wat er precies is gebeurd.