Politie pakt Schiedamse familie op voor drugshandel en overlast

Acht leden van dezelfde familie zijn in Schiedam opgepakt vanwege drugshandel, overlast en het creƫren van een onveilige sfeer in de buurt. Ook werden nog eens twaalf andere mensen gearresteerd vanwege criminele banden met de familie.

De zaak begon met de arrestatie van een 26-jarige Schiedammer in augustus vorig jaar. Bij hem werden gebruikshoeveelheden (hard)drugs gevonden, waarna de politie en handhavers van de gemeente de familie en de mensen met wie zij samenwerkten in de gaten begonnen te houden.

Daarbij kwamen niet alleen meldingen over verdovende middelen naar boven, maar ook zaken als bedreiging, intimidatie en vernieling. De politie ontdekte dat vanuit een woning werd gehandeld in verdovende middelen, waarna in de afgelopen maanden onder meer een kilo harddrugs, een nepvuurwapen en grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal in beslag werden genomen. Ook werden in totaal twintig mensen gearresteerd.

Trots

Tarik Topcu, districtschef bij de politie in Schiedam, is trots op het resultaat. "Drugshandel, intimidatie en geweld zijn onacceptabel. Daar is nergens plaats voor, ook niet in Schiedam. Schiedammers moeten zich veilig kunnen voelen. We hebben in samenwerking met de gemeente de georganiseerde drugsgerelateerde criminaliteit een slag toegebracht."

Van de twintig aangehouden mensen zitten er nog zes vast. De rest blijft verdachte in het onderzoek dat nog loopt.