'Wie koning beledigt, beledigt straks ambtenaar in functie'

CDA, CU, SGP tegen

Verhoeven zegt dat de aanpassing die de twee partijen willen de kern van zijn initiatiefwetsvoorstel niet raakt, namelijk het schrappen van de "extreem hoge straffen" voor het beledigen van de koning. Hij vindt het belangrijk om een meerderheid in de Tweede Kamer veilig te stellen.

De Kamer praat vandaag verder over zijn initiatiefwetsvoorstel, waar dan waarschijnlijk volgende week dinsdag over wordt gestemd. Het ziet ernaar uit dat de VVD, SP, GroenLinks en de PvdA in elk geval voor zullen stemmen. De christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP zijn principieel tegen.