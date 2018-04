Vechthond bijt moeder en zoon dood in Hannover

Een vechthond heeft in de Duitse stad Hannover een vrouw van 53 en haar 27-jarige zoon doodgebeten, meldt nieuwszender NDR. De lichamen van de twee werden in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden in een appartement.

De politie werd gealarmeerd door de zus van het slachtoffer van 27. Zij kon haar broer niet bereiken. Toen ze naar zijn woning reed, zag ze door het raam zijn bebloede lichaam liggen. De vrouw waarschuwde de politie dat haar broer een vechthond in huis had.

De hulpdiensten vingen de staffordshire-bulterriƫr bij binnenkomst en vonden vervolgens de lichamen van de man en zijn moeder. Volgens een politiewoordvoerder wijst alles erop dat de hond hen heeft doodgebeten.

Het dier is naar het asiel gebracht en wordt geƫuthanaseerd.