'YouTube-schutter was kwaad vanwege videobeleid'

Haar kanaal is intussen verwijderd, maar uit opgeslagen materiaal blijkt dat ze in recente video's uithaalde naar YouTube. Ze beschuldigde het platform van discriminatie. Ze dacht dat het platform haar filmpjes filterde en censureerde en dat ze daardoor minder kijkers trok. "Ik ben niet de enige waarbij dit gebeurt", zegt ze in een van haar video's.

Waarschuwing

De man zegt dat hij zijn dochter maandag als vermist heeft opgegeven. De dagen ervoor nam ze haar telefoon niet op. In de nacht van maandag op dinsdag belde de politie met de mededeling dat zijn dochter slapend was gevonden in een auto in Mountain View, een plaats in de buurt van San Bruno.

Naar eigen zeggen waarschuwde hij de agenten toen dat ze wrok koesterde tegen YouTube. De politie wil dat niet bevestigen.

De vrouw liep rond lunchtijd het terrein van het internetbedrijf op en opende het vuur al voordat ze het kantoor binnenging. Een van de mensen die ze neerschoot, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.