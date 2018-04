ANWB: opvallend veel files na stabiel vorig jaar

Het aantal files is de eerste drie maanden van dit jaar flink gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2017. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de filezwaarte (de lengte keer de duur van de file) met zo'n 25 procent is toegenomen. Dat is opmerkelijk, omdat de filezwaarte vorig jaar stabiel bleef.

Volgens de ANWB komt de stijging onder meer door de weersomstandigheden. In januari stond het verkeer op veel wegen muurvast vanwege een storm. Die dag kantelden tientallen vrachtwagens, waardoor veel wegen waren afgesloten.

Maart extreem druk

De stijging van het aantal files komt vooral door de traditioneel drukke maand maart. Die was dit jaar nog drukker dan normaal. Dat lag aan het grote aantal ernstige ongelukken waarbij vrachtwagens betrokken waren.

Regionaal waren het afgelopen kwartaal ook grote verschillen te zien. Mensen in Zuid-Holland, Gelderland en de zuidelijke provincies hadden veel meer last van files dan dezelfde periode vorig jaar. Dat terwijl de drukte in de regio Amsterdam vrijwel gelijk bleef.

De drukste spits van het jaar was op 27 maart. Toen leidden regen en ongelukken tot 927 kilometer file.