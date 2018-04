Bolivia verleent gratie aan duizenden gevangenen

De Boliviaanse president Morales heeft aangekondigd dat het land gratie gaat verlenen aan 2735 gevangenen. Onder hen zijn terminale zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen, liet de president op Twitter weten.

Hij benadrukte dat mensen die ernstige misdaden hebben begaan zoals, moord, terrorisme, corruptie, en ontvoering niet in aanmerking komen voor de gratie.

Het is niet de eerste keer dat Bolivia gevangenen vrijlaat. Tijdens zijn ambtstermijn heeft de president verschillende keren amnestie verleend. Hij wil daarmee iets doen aan de overvolle gevangenissen in het land. In totaal zitten nog meer dan vijfduizend mensen opgesloten in Bolivia.