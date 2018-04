'Zorgverzekeraars beleggen in dure medicijnfabrikanten'

Meerdere zorgverzekeraars beleggen in medicijnfabrikanten die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Volgens de Volkskrant gaat het om onder meer de zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis en Menzis.

Die verzekeraars investeren miljoenen in bedrijven als Biogen en Gilead, die onder vuur liggen voor de hoge prijs die ze voor sommige medicijnen vragen.

Het Zorginstituut, dat adviseert welke medicijnen vergoed moeten worden, maakt zich al jaren kwaad over medicijnen die soms wel een paar ton per jaar per patiƫnt kosten.

Volgens sommige deskundigen in de krant is het een verkeerd signaal dat zorgverzekeraars beleggen in dat soort bedrijven.

De zorgverzekeraars zeggen juist dat investeringen in nieuwe medicijnen van belang zijn, en dat ze op deze manier juist invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de fabrikanten.