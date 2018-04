Toerisme in tien jaar niet zo snel gegroeid

Het aantal toeristen dat in Nederlandse hotels en huisjes sliep is vorig jaar gestegen naar 42 miljoen. Dat is 9 procent meer dan in 2016. Het toerisme is sinds 2006 niet zo hard gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De groei komt vooral voor rekening van buitenlandse gasten. Dat waren er vorig jaar bijna 18 miljoen. In deze cijfers zijn accommodaties voor minder dan 5 personen, zoals veel Airbnb-adressen niet meegenomen.

Buurlanden

Bijna 80 procent van de buitenlandse gasten kwam uit Europa. Bezoekers uit Duitsland, Belgiƫ en het Verenigd Koninkrijk waren verantwoordelijk voor bijna twee derde van alle overnachtingen door buitenlanders.

Het aantal Duitsers dat ons land in 2017 bezocht groeide meer dan gemiddeld, met 14 procent. Onze oosterburen bleven ook het langst, gemiddeld 3,4 nachten.

Taiwanezen

Opvallend was de groei van het aantal bezoekers uit Taiwan, met 79 procent. Volgens Floris Jansen, onderzoeker bij het CBS, komt dat door de komst van nieuwe verbindingen in het vliegverkeer. Dat geldt ook voor IJsland. Uit dat land kwamen vorig jaar 40 procent meer bezoekers.

Het aantal toeristen uit China nam met 26 procent toe. Maar dit is nog wel een kleine groep, ongeveer 2 procent van de buitenlandse bezoekers.

Noord Holland

De meeste buitenlandse gasten gingen naar Noord-Holland en dan vooral naar Amsterdam. De spreiding van buitenlandse toeristen over de verschillende provincies is sinds 2012 nauwelijks veranderd.

De toeristische sector was in 2016 verantwoordelijk voor 3,9 procent van het bruto binnenlands product en goed voor 641.000 banen.