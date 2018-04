Gewonden bij schietpartij op hoofdkantoor YouTube in Californië

Bij een schietpartij op het hoofdkantoor van videoplatform YouTube in Californië zijn gewonden gevallen. Hoeveel het er zijn, is nog niet bekend. NBC News meldt dat de schutter, een vrouw, is uitgeschakeld.

De politie van de plaats San Bruno, waar het kantoor ligt, doet onderzoek. Mensen worden gewaarschuwd bij het pand vandaan te blijven. Ook moederbedrijf Google onderzoekt wat er op het kantoor aan de hand is. Er zijn zo'n 1700 mensen werkzaam.

Het San Francisco General Hospital meldt dat een nog onbekend aantal slachtoffers is opgenomen in het ziekenhuis. Over hun verwondingen is ook nog niets bekendgemaakt. Het Stanford Health Care Hospital behandelt vier of vijf mensen.

Aanwezigen melden dat medewerkers ruimtes barricaderen. Anderen hebben het gebouw verlaten met de handen in de lucht.