'Overbelast kinderpornoteam politie laat duizenden meldingen liggen'

Door overbelasting bij het rechercheteam dat kinderporno opspoort, blijven duizenden meldingen op de plank liggen. Politiebonden, advocaten van slachtoffers en het Openbaar Ministerie (OM) zeggen tegen RTL Nieuws dat ze zich zorgen maken over de beschikbare capaciteit.

Het team dat verantwoordelijk is voor de opsporing bestaat sinds 2012 uit 150 rechercheurs. Zij zijn verantwoordelijk voor alle meldingen die binnenkomen. RTL Nieuws meldt dat het aantal meldingen sinds de verdubbeling van het personeel in 2012 is toegenomen met 800 procent. Daardoor zou het grootste deel niet onderzocht kunnen worden.

Eerder waarschuwden de bonden al over de problemen door overbelasting bij de politie, die ook gevolgen heeft voor zaken die niet aan kinderporno zijn gerelateerd. De Nationale Politiebond heeft eind februari een rapport over de druk op de recherche aan de Kamer gestuurd.

Particuliere recherchebureau's

Ben van Mierlo, die leiding geeft aan het team dat kinderporno en sekstoerisme bestrijdt, erkent dat niet alle meldingen handmatig worden gecontroleerd. Hij zegt tegen RTL Nieuws dat het systeem waarmee dat gebeurt, is geautomatiseerd. Volgens Van Mierlo wordt er wel direct actie ondernomen als het erop lijkt dat het misbruik nog aan de gang is.

Volgens advocaat Richard Korver, die spreekt namens de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers, roepen mensen noodgedwongen de hulp in van particuliere recherchebureaus. Hij wil dat het kabinet zorgt voor voldoende capaciteit bij de politie.

Het OM is nog niet bereikbaar voor een reactie. Volgens RTL ziet het OM rechercheurs worstelen met het werk en leven er ook daar zorgen over de beperkte politiecapaciteit. Minister Grapperhaus heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.