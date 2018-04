170 miljoen jaar oude pootafdruk dinosaurus ontdekt in Schotland

Op het Schotse eiland Skye zijn tientallen 170 miljoen jaar oude pootafdrukken van dinosaurussen ontdekt. De bijzondere vondsten kunnen volgens wetenschappers belangrijke inzichten geven in het Midden-Jura-tijdperk.

"Hoe meer we zoeken op het eiland Skye, hoe meer dinosaurus-pootafdrukken we vinden", zegt Steve Brusatte van de Universiteit van Edinburgh, die de afdrukken met een team onderzocht. Volgens Brusatte zijn zo'n vijftig afdrukken van twee soorten dinosaurussen aangetroffen: neefjes van de plantenetende langnek brontosaurus en neefjes van de vleesetende tyrannosaurus rex. De dinosaurussen leefden rond ondiepe kustmeren in een tijd dat de temperaturen in Schotland veel hoger lagen.

Zeldzame vondst

De vondsten zijn volgens de wetenschappers belangrijk, omdat fossielen uit het Midden-Jura-tijdperk zeldzaam zijn. De afdrukken op het eiland waren moeilijk te bestuderen vanwege het getij, erosie en veranderingen in het landschap. Skye is een van de grootste Schotse eilanden en ligt in de noordwestelijke hooglanden.

Toch slaagden Brusatte en zijn collega's erin naast vele pootafdrukken ook twee sporen te ontwaren. Bij het onderzoek werd onder meer gebruik gemaakt van foto's die met drones werden gemaakt. De afdrukken werden voor het eerst ontdekt in 2016. Een jaar daarvoor vond hetzelfde onderzoeksteam honderden afdrukken van plantenetende langnekken in het noorden van Skye. De nieuwe vondst toont aan dat de planteneter zijn leefomgeving deelde met een vleesetende soort.