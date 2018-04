Ontwerper mega-waterglijbaan opgepakt om dodelijk ongeluk

In de Verenigde Staten is de ontwerper van de hoogste waterglijbaan ter wereld opgepakt in verband met een dodelijk ongeluk. De 72-jarige John Schooley werd aangehouden op de luchthaven van Dallas, Texas. Hem wordt dood door schuld ten laste gelegd.

Vorige week werd al de oud-directeur van het Schlitterbahn Waterpark in Kansas aangeklaagd voor onder meer dood door schuld. De 10-jarige Caleb Schwab, zoon van een Republikeinse politicus in Kansas, verongelukte in augustus 2016 op de Verrückt-glijbaan. De arrestaties volgen op het gereedkomen van onderzoeken naar het ongeluk.

Incidenten

De jongen zat met twee vrouwen in een bootje toen de beschermende schouderbanden los schoten. De jongen vloog tegen de ijzeren beschermingsconstructie boven de baan aan en brak zijn nek. De twee vrouwen raakten gewond.

Het ongeluk met Schwab bleek niet het enige te zijn. Met behulp van klokkenluiders kwamen zeker dertien eerdere incidenten in de glijbaan naar voren. Zo raakte een 15-jarig meisje blind en liepen twee andere bezoekers een hersenschudding op.