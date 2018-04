Veroordeelde voor dood shishabaas knipt enkelband door

Een 30-jarige man die is veroordeeld tot veertien jaar cel voor betrokkenheid bij de dood van de baas van een shishalounge, is spoorloos. De man heeft zijn enkelband doorgeknipt.

Vorige week werd hij veroordeeld voor zijn rol bij de dood van Hafed Merkikou, die in Geleen een shishalounge had. Merkikou werd in februari vorig jaar thuis overvallen en doodgeschoten.

De schutter kreeg een celstraf van 24 jaar. Die was door Carlo R., die nu is gevlucht, bij het plan betrokken. R. heeft ook de vluchtauto geregeld.

R. hoefde voorafgaand aan de uitspraak niet de cel in, maar hij kreeg wel een enkelband. Bij de uitspraak donderdag was hij niet. Als hij er wel was geweest, was hij toen aangehouden, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM is het sinds vorige week niet duidelijk waar R. zit.

Angst

Het nieuws heeft tot groot ongenoegen geleid bij de nabestaanden van Merkikou, schrijft 1Limburg. "Dit is ongelooflijk, dit kun je niet beseffen. Nu zit je thuis en denk je: 'Komt hij?' Dadelijk staat hij voor je deur. Die angst is er wel. Zeker voor mijn familie, voor mijn dochter en mijn vrouw", zegt een broer van het slachtoffer.