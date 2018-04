'Trumps persoonlijke vendetta met Amazon komt voort uit de haat voor Bezos'

Zelfs bondgenoten van de Amerikaanse president erkennen dat Trumps woede aan het adres van Amazon vooral gevoed wordt door het feit dat diens eigenaar ook de Washington Post bezit.

"Trump vindt The New York Times niks, maar hij heeft er nog wel respect voor omdat het de krant uit zijn thuisstad is", zegt een bron dichtbij het Witte Huis tegen Esquire. "The Washington Post: daar heeft Trump geen enkel respect voor." Hoewel die krant zelf zegt dat Bezos geen enkele invloed heeft op redactionele beslissingen, gelooft Trump dat de miljardair de krant gebruikt als politiek wapen.

Stuk online, tweet gedeeld

Volgens The New York Times is de timing van Trumps twittertirade dan ook niet toevallig. Kritische stukken over Trump in The Post zouden zijn publieke aanvallen op Amazon triggeren.

Afgelopen week, merkte The Times op, schreef The Washington Post bijvoorbeeld dat een van Trumps advocaten had geopperd om ex-campagneleider Paul Manafort en voormalig adviseur nationale veiligheid, Michael Flynn, gratie te verlenen. Diezelfde dag verweet Trump Amazon op Twitter te weinig belastingen te betalen en oneerlijke concurrentie te bieden.

Zaterdag deed The Washington Post een boekje open over de financiën van de Trump Organisation die onder constante druk zouden liggen. En vervolgens uitte de president opnieuw zijn diepe ongenoegen.