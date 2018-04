Ex-belastingambtenaar de cel in voor DigiD-fraude

Een 58-jarige oud-belastingambtenaar moet 2,5 jaar de cel in voor fraude en deelname aan een criminele organisatie. Ook vijf andere betrokkenen kregen celstraffen.

De medewerker van de Belastingdienst viste tussen 2012 en 2013 persoonsgegevens van een paar honderd studenten uit het systeem van zijn werkgever in Groningen en vervalste hun DigiD. Hij kon zo huur- en zorgtoeslagen op de naam van de studenten aanvragen.

Ook het bankrekeningnummer van de studenten werd veranderd, zodat het voor hen bestemde geld op een andere rekening werd gestort. Daarna werd het geld direct contant opgenomen. Er is voor honderdduizenden euro's aan onterechte toeslagen uitgekeerd.

Misbruik van Roemenen

Bij de fraude werd ook misbruik gemaakt van Roemenen die naar Nederland werden gelokt met het verhaal dat ze hier werk konden krijgen. In werkelijkheid werden ze alleen gebruikt om bankrekeningen te openen die misbruikt konden worden voor fraude.

De belastingambtenaar kreeg de zwaarste straf. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij "met grove schending van zijn ambtsgeheim misbruik heeft gemaakt van zijn functie".

Aangifte

Een andere betrokkene is volgens RTV Noord de echtgenote van de oud-ambtenaar. Ze moet anderhalf jaar de cel in. Ook hun zoon was bij de fraude betrokken. Hij bedacht de plannen en betrok zijn ouders erbij. De zoon is veroordeeld tot twee jaar cel. Twee Groningers die de Roemenen naar Nederland hadden gelokt, kregen celstraffen van twee en anderhalf jaar. Een andere man kreeg een celstraf van anderhalf jaar.

De zaak kwam in juni 2013 aan het licht doordat twee studenten aangifte deden van identiteitsfraude.