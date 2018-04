Publieke tribune in de Kamer wordt niet met glas afgeschermd

De publieke tribune in de Tweede Kamer wordt niet met glas afgeschermd. PVV-leider Wilders had daarom gevraagd nadat vorige maand een man van de publieke tribune sprong. Tweede Kamervoorzitter Arib schrijft aan de Tweede Kamer dat de betrokkene gedurende drie maanden het Kamergebouw niet meer in mag.

Op 22 maart werd de vergadering in de Tweede Kamer aan het begin van de middag stilgelegd, nadat er een man van de publieke tribune was gesprongen. Hij had een touw om zijn nek, dat was vastgebonden aan de tribune. De man liep geen ernstige verwondingen op.

Arib schrijft dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het voorval zeer betreurt. Op het verzoek om een glazen scherm gaat ze in haar brief niet expliciet in.

Het openbare deel van het Kamergebouw is in principe vrij toegankelijk voor bezoekers. "Personen die de orde ernstig verstoren en waarbij vrees bestaat voor een nieuwe verstoring van de orde, kan tijdelijk de toegang tot het Kamergebouw of de publieke tribune worden ontzegd", aldus Arib.

Wilders noemt haar een slappe Kamervoorzitter. "Het terroristisch gevaar laat zich niet tegenhouden door een regeltje uit het Reglement van Orde. Wat een onnozelheid.", twittert hij.