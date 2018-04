Kabinet beslist mogelijk of er referendum komt over Donorwet

Het kabinet kan een grote rol spelen in de vraag of er een referendum komt over de Donorwet. GeenStijl is een handtekeningenactie begonnen om zo'n referendum mogelijk te maken. Volgens GeenStijl-redacteur Bart Nijman is de Donorwet een perfect onderwerp voor een volksraadpleging.

Hij benadrukt dat de discussie over orgaandonatie iedereen aangaat en dat de wet gaat om grondrechten en zelfbeschikking. Volgens hem kan de discussie erover als neveneffect hebben dat er meer orgaandonoren komen.

Half juni

De initiatiefnemers hebben tot eind deze maand om 10.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen voor een 'inleidend verzoek'. Als ze dat aantal halen en als dat ook officieel is vastgesteld, gaat een termijn van zes weken in om nog eens 300.000 handtekeningen te verzamelen. Daarvoor hebben ze dan tot half juni.

Intussen blijft het kabinet zich inspannen om het raadgevend referendum af te schaffen. De Tweede Kamer is daar al mee akkoord gegaan en de Eerste Kamer moet dat nog doen. De senaat is nu nog bezig met de schriftelijke voorbereiding en zoals het er nu naar uitziet, is de stemming daar ook in juni.

Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met afschaffing van het raadgevend referendum, bepaalt het kabinet wanneer die wet wordt gepubliceerd. Als de afschaffingswet in werking treedt voordat de 'Donorwet-termijn' is afgelopen, komt er geen nieuw referendum meer. Maar als de wet daarná ingaat, zou er nog wel een nieuwe volksraadpleging mogelijk zijn. Daarvoor is dan natuurlijk wel vereist dat er 300.000 handtekeningen zijn ingezameld.