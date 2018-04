'Brits defensielab kan niet bewijzen dat gif uit Rusland kwam'

Onderzoekers van het Britse onderzoekscentrum voor defensietechnologie (DSTL) kunnen niet bewijzen dat het gifgas waarmee dubbelspion Sergej Skripal is vergiftigd uit Rusland komt. Dat zegt Gary Aitkenhead, het hoofd van het DSTL, tegen de Britse omroep Sky News.

Volgens Aitkenhead hebben de onderzoekers wel vastgesteld dat het gaat om het zenuwgas novitsjok en dat de aangetroffen variant geschikt is voor militair gebruik. "We hebben niet de precieze bron kunnen herleiden, maar we hebben de wetenschappelijke informatie aan de regering gegeven", zei hij tegen Sky News. Op basis van die informatie en andere bronnen blijft de regering bij zijn conclusie dat Rusland achter de aanval zit.

Om zelf vast te stellen waar het gas precies vandaan komt, zegt Aitkenhead dat er andere inlichtingenbronnen nodig zijn, waar de DSTL geen toegang toe heeft. De regering zou die toegang wel hebben.

'Niet onze taak'

"Het is onze taak om wetenschappelijk bewijs te leveren over dit gas. We hebben vastgesteld tot welke specifieke familie dit gas behoort en dat geschikt is voor militair gebruik, maar het is niet onze taak om te zeggen waar het is gemaakt", zei Aitkenhead.

Wel kon hij zeggen dat de productie van het gas dusdanig ingewikkeld is dat eigenlijk alleen staten het kunnen maken. Voor zover bekend is er volgens Aitkenhead geen antigif tegen novitsjok.

Of het DSTL zelf novitsjok heeft of ooit heeft gemaakt, wilde hij niet zeggen. De suggestie dat Groot-Brittanniƫ zelf verantwoordelijk was voor de aanval op Skripal en zijn dochter, zoals Rusland heeft beweerd, wees hij van de hand. "Het is onmogelijk dat zoiets van ons heeft kunnen komen of dat het buiten de muren van onze faciliteiten is terechtgekomen."

Reactie Poetin

Groot-Brittanniƫ en verschillende andere landen hebben Russische diplomaten uitgezet naar aanleiding van de aanval. Rusland heeft in reactie daarop hetzelfde aantal diplomaten uit die landen weggestuurd. Het land houdt vol onschuldig te zijn.

President Poetin, die op dit moment in Ankara is, zegt dat er zo'n twintig landen zijn waar het gif kan worden gemaakt. Hij wil dat er een diepgravend onderzoek komt naar de aanval. In reactie op vragen over de zaak spreekt hij verder van een "anti-Russische campagne", die zich volgens hem verrassend snel ontwikkelt.

Morgenochtend komt het bestuurscollege van de organisatie tegen chemische wapens (OPCW) in Den Haag bijeen om te praten over de aanslag. De OPCW heeft net als het Britse lab monsters afgenomen en doet een eigen onderzoek naar het gas en de mogelijke herkomst.