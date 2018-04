Advocaat Van der Zwaan cel in voor liegen in Trump-Ruslandonderzoek

De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan is in de Verenigde Staten veroordeeld tot dertig dagen cel. Ook moet hij een boete betalen van ruim 16.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan liegen tegen speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij had daarvoor zes maanden cel kunnen krijgen.

"Zijn advocaat had gepleit voor alleen een boete, maar daar ging de rechtbank niet in mee", vertelde correspondent Arjen van der Horst in Nieuws en Co op NPO radio 1. "De rechtbank wees op de achtergrond van Van der Zwaan, die is getrouwd met een steenrijke dochter van de Russische miljardair German Kahn. 'Dit glas valt op een heel dik tapijt', zei de rechter."

Volgens Van der Horst oordeelde de rechter dat alleen een boete geen afschrikwekkend effect zou hebben en geloofde hij ook niet dat het berouw dat Van der Zwaan toonde oprecht was. "Die dingen samen rechtvaardigden volgens de rechtbank een gevangenisstraf van 30 dagen en een boete van ruim 16.000 euro."

Witwassen en fraude

Van der Zwaan speelt in de zaak een bijrol, maar hij is de eerste verdachte in het onderzoek van Mueller die zijn straf te horen heeft gekregen. De advocaat heeft bekend dat hij heeft gelogen over zijn contacten met Rick Gates, een oud-campagnemedewerker van Donald Trump.

Gates is samen met oud-campagnemanager Paul Manafort in staat van beschuldiging gesteld voor onder meer witwassen, fraude en advieswerk voor de Oekraïense regering.

Van der Zwaan werkte voor het Amerikaanse advocatenkantoor Skadden Arps, dat een omstreden rapport schreef over de politiek in Oekraïne. Hij speelde dat rapport door aan Rick Gates en had er een paar keer telefonisch contact over, ook met een Russische oud-inlichtingenofficier.

E-mails gewist

Toen speciaal aanklager Mueller in november 2017 Van der Zwaan over die contacten ondervroeg, loog de advocaat dat hij geen contact van betekenis met de twee had gehad. Ook heeft hij volgens de aanklager e-mails achtergehouden of gewist.