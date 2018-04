'Wij willen in elk centrum om de vijfhonderd meter een openbaar toilet'

In ieder Nederlands stadscentrum moet om de vijfhonderd meter een openbaar toilet beschikbaar zijn. Dat vindt de Maag Lever Darm Stichting, die vandaag een petitie over dit onderwerp aanbood aan de Tweede Kamer.

Volgens de stichting zijn er in Nederland te weinig openbare toiletten, waardoor vooral mensen met bijvoorbeeld een stoma of met incontinentie in de problemen komen. Met de petitie proberen de initiatiefnemers openbare toiletten op de politieke agenda te krijgen.

Stomazakje

Ook vorig jaar vroegen de initiatiefnemers al aandacht voor openbare wc's in Nederland. In de tussentijd is er al wel een en ander veranderd, zegt Carlijn Willemstijn. De 38-jarige darmpatiënte zoekt vaak tevergeefs naar een openbaar toilet om haar stomazakje te legen.

In een blog beschreef Carlijn afgelopen november hoe plotselinge diarree haar stomazakje onderweg deed knappen. De "warme poep verspreidt zich aan de binnenkant van mijn panty en jurkje", schrijft ze, maar ze mocht in een supermarkt niet naar het toilet.

De situatie in Nederland is inmiddels iets verbeterd, zegt Carlijn nu. Haar eigen gemeente werkt naar aanleiding van Carlijns verhaal bijvoorbeeld aan meer openbare toiletten in het straatbeeld en veel andere gemeenten nemen daar een voorbeeld aan.