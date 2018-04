Groot politieonderzoek bij vindplaats lichaam Portugese Maria

De politie doet in Starnmeer, tussen Alkmaar en Zaandam, uitvoerig onderzoek op de plek waar vorig jaar het lichaam van een Portugese vrouw werd gevonden. Er wordt gezocht naar nog een lichaam. In het water zijn duikers op zoek naar sporen en er wordt gedregd.

In november werd de Portugese Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana onder een brug in het water gevonden. De vrouw was meerdere keren met een mes in haar hart en longen gestoken, meldt NH Nieuws.

Prostitutiewereld

In verband met de dood van de vrouw werd haar partner aangehouden. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de man, Gerard P., mogelijk ook betrokken is geweest bij de dood van iemand uit de prostitutiewereld, zegt het Openbaar Ministerie (OM).

Naar het lichaam van die tweede persoon en naar aanwijzingen over diens dood wordt nu in het water gezocht. Of het slachtoffer een man of een vrouw is, wil de woordvoerder niets zeggen.

Volgens Omroep West gaat het om iemand die al jaren vermist is. Gerard P. was volgens het OM zelf ook werkzaam in de prostitutiewereld.