Chinees echtpaar vindt vermiste dochter na 24 jaar terug

Peuter Qifeng raakte op 8 januari 1994 zoek. Vader Wang Mingqing en moeder Liu Dengying werkten in een fruitkraam langs de weg en op een dag verdween Qifeng spoorloos. Een zoektocht van vele jaren in de stad Chengdu en omgeving, advertenties in kranten en duizenden pamfletten leverden niets op.

In 2015 besloot de wanhopige Mingqing taxichauffeur te worden in Chengdu, in de hoop zijn dochter ooit als passagier tegen te komen. Op de achterruit van de auto plaatste hij een oproep over zijn dochter en hij deelde kaartjes uit aan elke passagier. Omdat hij geen foto van Qifeng bezat, gebruikte Mingqing een foto van zijn andere dochter, omdat de twee vroeger op elkaar leken.

De bijzondere zoektocht van Mingqing kreeg aandacht van Chinese media. "Op een dag zit mijn dochter misschien wel in mijn auto", zei hij tegen de Chinese pers.

Compositietekening

De afgelopen jaren werd door meerdere jonge vrouwen tevergeefs DNA-materiaal afgestaan. Maar eind vorig jaar was er ineens een doorbraak: een tekenaar besloot de familie te helpen met het maken van een compositietekening van Qifeng. Die tekening werd online verspreid.