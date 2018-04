Beperkt vliegverkeer door storing bij Europese luchtverkeersleiding

Door een storing bij Eurocontrol, dat de luchtverkeersleiding in Europa coördineert, blijven overal in Europa vliegtuigen aan de grond staan. De problemen kunnen volgens Eurocontrol vertraging veroorzaken voor ongeveer de helft van de 29.500 vluchten die vandaag in Europa gepland stonden. De gevolgen voor Schiphol vallen mee.

De Europese coördinator heeft de oorzaak van de storing gevonden en verwacht dat er vanavond laat weer volgens de standaardprocedure kan worden gevlogen in heel Europa. Tot die tijd blijft een noodplan van kracht, waarmee minder toestellen dan normaal kunnen opstijgen.

Door de storing is Eurocontrol alle vliegplannen kwijtgeraakt die na 10.26 uur vanmorgen zijn verzonden. Toestellen of luchtvaartmaatschappijen moeten nu alle plannen opnieuw indienen. Eerder schreef de Europese coördinator dat de veiligheid niet in gevaar is gebracht.

Schiphol

Schiphol heeft naar eigen zeggen weinig last van de storing. "Incidenteel kunnen een paar vluchten wat vertraging oplopen, maar het valt wel mee", zegt een woordvoerder. Reizigers wordt wel geadviseerd hun vluchtgegevens in de gaten te houden. "Jouw vlucht kan net een van die vluchten zijn die wel wat vertraging oploopt." Vanavond laat moeten alle problemen verholpen zijn.

Ook de Belgische luchthaven Zaventem is door de storing getroffen. Belgocontrol, de Belgische luchtverkeersleider, zegt tegen VTM Nieuws dat er nog tien vluchten per uur vanuit heel België vertrekken. Normaal zijn dat er 74.