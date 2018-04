Te zware pakketten, te weinig loon: sorteerders zetten druk op PostNL

Ontevreden pakketsorteerders melden zich vandaag bij het hoofdkantoor van PostNL. Ze willen betere arbeidsomstandigheden in de sorteerdepots waar ze werken en ze willen net zoveel loon ontvangen als collega's die bij PostNL in dienst zijn.

Door de razendsnelle groei van het online winkelen is het aantal pakketten dat dagelijks gesorteerd moet worden fors gestegen. Waar medewerkers niet zo lang geleden nog 700 pakketten per uur sorteerden, ligt dat aantal nu noodgedwongen tussen 800 en 900 pakketjes per uur.

Vakbond FNV wil dat er snel meer mensen bijkomen om de medewerkers te ontlasten. "Alleen al omdat zware pakketten met z'n tweeën getild moeten worden, maar daar zijn nu niet genoeg collega's voor", vertelt FNV-bestuurder Masja Zwart.

Onderaannemer

Het overgrote deel van de pakketsorteerders is niet in dienst van PostNL. Volgens het bedrijf gaat het om zo'n 1300 voltijds arbeidsplaatsen die worden uitbesteed. Volgens FNV zijn van de 3000 mensen die in de sorteerdepots actief zijn ruim 2500 mensen gedetacheerd via uitzendbureaus. Dat loopt onder meer via Randstad, In Person en Otto Work Force.

Volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs - een hele mond vol - hebben de gedetacheerde medewerkers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers met een vergelijkbare functie. In een aantal sorteerdepots van PostNL is dat echter niet het geval, stelde de arbeidsinspectie in november vast. Zo verdienen vaste medewerkers gemiddeld 20 procent meer. Dat komt neer op zo'n 200 euro bruto per maand.

Dat is mogelijk dankzij een constructie waarbij PostNL op papier een heel bedrijf inhuurt, een onderaannemer dus, die met sorteerders en leidinggevenden als ware de bedrijfsvoering overneemt. Op die manier hoeven de pakketsorteerders niet betaald te worden volgens de cao van PostNL, maar worden ze betaald volgens de cao van de uitzendbranche. Want voor een onderaannemer geldt de eerder genoemde wet niet.

5 miljoen euro

FNV noemt dat een schijnconstructie en heeft PostNL voor de rechter gesleept. De vakbond wil dat de ruim driehonderd arbeidskrachten in Waddinxveen, Goes en Amersfoort vijf jaar achterstallig loon betaald krijgen. Het gaat om een totaalbedrag van 5 miljoen euro.

Die zaak loopt nog, maar met de actie van vandaag hoopt FNV dat PostNL al eerder haar verantwoordelijkheid neemt. Dat zou kunnen leiden tot een hoger loon voor sorteerders in alle depots.

We spraken met een pakketsorteerder die via een uitzendbureau bij PostNL werkt en iemand die in dienst is bij het bedrijf: