Politie zoekt moordenaar echtpaar in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in een dubbele moordzaak in Amsterdam. In juli vorig jaar werden daar in een appartement aan de Ceintuurbaan de lichamen gevonden van Pieter en Tae Hoovers.

In Opsporing Verzocht worden vanavond beelden getoond waarop te zien is hoe het stel op zaterdag 15 juli thuiskomt na een bezoek aan een dancefestival. Een uur later loopt een onbekende man naar hun voordeur. De politie vermoedt dat dit de dader is.

Muziekwereld

Het stel woonde in Thailand maar was tijdelijk in Nederland. De 54-jarige Hoovers was een bekende uit de muziekwereld. Hij was onder meer oprichter van Outland Records. Nadat hij zijn zaak had verkocht verhuisde Hoovers in de jaren negentig naar Thailand, waar hij zijn vrouw Tae ontmoette.

In Thailand was Hoovers eigenaar van het café Hoek van Holland in de badplaats Pattaya. Ook organiseerde hij vechtwedstrijden.