Celstraffen tot drie jaar voor witwassen bitcoins

Zes mannen zijn veroordeeld voor het witwassen van bitcoins. De waarde van de transacties liep uiteen van 100.000 euro tot 10 miljoen. Ze kregen celstraffen van een tot drie jaar.

De zaak draait om twee groepen, de handelaren en hun klanten. De handelaren zijn drie mannen van 21, 25 en 27 jaar. Ze namen bitcoins aan van hun klanten en zetten die via via om in grote bedragen contant geld. Ze gebruikten daarvoor een zogenaamde mixerdienst: software om het spoor van de bitcointransacties te verhullen.

De handelaren garandeerden hun klanten anonimiteit en droegen het geld over in openbare gelegenheden. De klanten moesten een ongebruikelijk hoge commissie afdragen van 10 procent, terwijl maximaal 1 procent gebruikelijk is. De hoofdverdachten controleerden niet waar de bitcoins vandaan kwamen en konden daar ook geen uitleg over geven.

Misdrijven

Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat de bitcoins van misdrijven afkomstig waren. Ze werden aangeboden op een ondergrondse site voor illegale transacties. Er is zeker 365 keer gehandeld. De drie verdachten van 29, 39 en 44 jaar waren belangrijke klanten.

De handelaren zijn de bitcoinhandel niet begonnen met een crimineel oogmerk, zegt de rechtbank, maar hebben welbewust risico's genomen. Ze hadden kunnen weten dat de bitcoins door misdrijven waren verkregen. Daarmee maakten ze de onderliggende criminaliteit lonend.

De mannen van 25 en 27 zijn veroordeeld tot drie jaar cel, de man van 21 tot twee jaar. De drie klanten zijn veroordeeld voor witwassen, omdat ook zij niet konden uitleggen waar de bitcoins vandaan kwamen. Een van hen is daarnaast veroordeeld voor het bezit van vijf kilo harddrugs en het voorbereiden van de uitvoer van de drugs. Een ander werd mede veroordeeld voor het telen van wiet. De drie krijgen straffen van een, twee en twee├źnhalf jaar.