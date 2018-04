Voorbijganger dood na sprong van moeder met kind uit raam

In een voorstad van Parijs is een 60-jarige man op straat omgekomen toen een vrouw met haar kind bovenop hem viel. Dat gebeurde gistermiddag in Pantin, op de stoep voor het appartementencomplex waarin de vrouw woonde. Ze wilde waarschijnlijk zelfmoord plegen.

De 27-jarige vrouw en haar kind hebben de sprong van de achtste verdieping overleefd, maar ze zijn zwaargewond geraakt. De twee liggen in kritieke toestand in coma.

De vrouw zou een Algerijnse vluchteling zijn. In het appartementengebouw worden woningen gehuurd door een organisatie die vluchtelingen helpt.

Op het moment dat de vrouw uit het raam sprong, waren veel mensen op straat. Slachtofferhulp heeft de ooggetuigen opgevangen.