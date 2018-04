Examenstress op het vmbo: lassen en koken terwijl de klok loopt

Baangarantie voor het leven

Ongelooflijk jammer, vindt Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. "Het vmbo vormt de achilleshiel van de hele industrie in Nederland. Dat hebben we wel eens te weinig in de gaten gehad de afgelopen jaren. We hebben misschien wel gedacht dat onze kinderen het walhalla wel zouden bereiken via het algemeen vormend onderwijs."

Volgens Terpstra is de maatschappij aan het 'herontdekken' hoe waardevol het beroepsonderwijs is. "De arbeidsmarkt zit echt met smart op ze te wachten. Iedereen die vanuit de techniekopleidingen een baan wil hebben in installatietechniek heeft eigenlijk een baangarantie, misschien wel voor het leven."

Toch is er nog niet genoeg animo voor de techniekrichting binnen het vmbo. Terpstra: "Daar is de instroom de afgelopen jaren behoorlijk onder druk komen te staan terwijl de behoefte op de arbeidsmarkt gigantisch groot is. Het kabinet heeft het voornemen om 100 miljoen te investeren in het technisch vmbo, en dat is ook heel hard nodig."