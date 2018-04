Wekdienst 3/4: eerste examendag vmbo en uitspraak Mueller-onderzoek

En dan nog even dit:

Een laat paaswonder in Los Angeles. Een 13-jarige jongen heeft daar meer dan twaalf uur vastgezeten in het riool. Hij speelde op een houten plank die boven de ingang van het riool lag. De plank brak doormidden en de jongen viel zo'n acht meter naar beneden het stromend rioolwater in.

Er werd meteen een grote hulpactie opgezet en twaalf uur later werd de jongen gevonden. Volgens Amerikaanse media is het een wonder dat de jongen het heeft overleefd: het riool zit vol giftige gassen en het water gaat met zo'n 25 kilometer per uur door het riool.