Mindervaliden: wij willen ook veilig naar festivals

GroenLinks gaat in de Tweede Kamer vragen om de nieuwe regels zo snel mogelijk aan te passen, zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman. "Er is duidelijk iets misgegaan bij de totstandkoming van deze regeling en de wet is de wet. Door het VN-verdrag handicap zijn wij wettelijk verplicht mensen met een beperking toegang én veiligheid te bieden. Wij zullen dus vragen om deze regeling op zeer korte termijn te herzien, want dit is gewoon tegen de wet."

Ook Bas Eenhoorn, waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aan wie de brandbrief was gericht, gaat bekijken of er iets moet worden veranderd.