'Gemeenten willen Oost-Europese arbeiders weren'

De gemeenten Maasdriel, Zuidplas, Zaltbommel en Tiel gaan Poolse en Roemeense arbeiders weren met als doel om woonwijken leefbaar te houden. Dat schrijft dagblad Trouw.

De gemeenten hebben te maken met buurtbewoners die klagen over geluidsoverlast en straten vol met auto's met Oost-Europese kentekens. In Tiel is het aantal Oost-Europeanen de laatste jaren zo hard gegroeid dat ze bijna tien procent van de bevolking uitmaken, schrijft de krant.

Het gemeentebestuur van de Gelderse plaats wil vastleggen dat maximaal vier arbeidsmigranten per huis mogen wonen, en ook moet er een limiet voor zogenoemde 'Polenhuizen' komen.

Expertisecentrum Flexwonen zegt in Trouw de drang naar regels te begrijpen, maar denkt dat alleen begrenzen niet de oplossing is. "Treedt de ene gemeente strenger op, zie je het probleem elders groter worden. Dan krijg je een waterbedeffect."