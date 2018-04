Laat paaswonder in de VS: jongen overleeft twaalf uur in riool

In de Amerikaanse stad Los Angeles heeft een jongen meer dan twaalf uur vastgezeten in het rioolsysteem. De 13-jarige Jesse Hernandez liep tijdens het spelen over een houten plank die boven een ingang van het riool lag. Toen de plank doormidden brak, viel hij zo'n 8 meter naar beneden in stromend rioolwater.

Zijn vrienden sloegen meteen alarm en al snel werd een hulpactie van meer dan honderd man opgetuigd, met onder meer drijvende camera's. Na ruim twaalf uur werd Hernandez uiteindelijk gevonden. Hulpverleners zagen een handafdruk op een rioolpijp, waarna de jongen uit het water kon worden gehesen en worden schoongespoten.

Giftige gassen

Amerikaanse media spreken over een heus paaswonder. De overlevingskansen van Hernandez slonken ieder uur, zei een woordvoerder van het rioolbedrijf. Het stromende water in het riool gaat met een snelheid van zo'n 25 kilometer per uur. Daarnaast zit het riool vol giftige gassen zoals methaan en waterstofsulfide.

De autoriteiten vinden het knap dat Hernandez erin geslaagd was om een plek met voldoende schone lucht om te ademen te vinden en daar te blijven totdat hij werd gevonden. "Hij heeft een geweldige innerlijke kracht. Het is duidelijk dat hij niet snel opgeeft", zei de woordvoerder.