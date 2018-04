Londense politie bezorgd over toename moorden

De politie in Londen maakt zich zorgen over de toename van het aantal moorden in de Britse hoofdstad. In januari werden er acht moorden gepleegd, in februari vijftien en in maart liep het aantal op tot 22.

Het valt de politie op dat daders vaker een mes gebruiken als wapen. Politiechef Cressida Dick zegt dat jongeren onder invloed van sociale media geweld steeds gewoner gaan vinden, waardoor mensen sneller grote misdrijven begaan.

Ze heeft meer preventieve controles aangekondigd en een speciale taskforce in het leven geroepen om geweld op straat aan te pakken.

Het moordcijfer in Londen ligt nu voor de tweede maand op rij hoger dan in de Amerikaanse stad New York, waar normaliter veel meer moorden worden gepleegd. In New York is het aantal moorden overigens de laatste tijd flink afgenomen.