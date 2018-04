Angst voor Chinees-Amerikaanse handelsoorlog duwt beurzen in de min

De importheffingen die China heeft afgekondigd voor 128 Amerikaanse producten leiden tot grote nervositeit op de beurzen in de VS. De Dow Jonesindex van de belangrijkste fondsen op Wall Street maakte vandaag een duikeling.

De index staat op een verlies van meer dan 600 punten (min 2,6 procent). Ook andere graadmeters, zoals de Nasdaq, staan op verlies.

De Chinese maatregel om Amerikaanse producten als noten, fruit en wijn een extra heffing van 15 procent op te leggen, wordt op zich niet beschouwd als marktontwrichtend. Maar beleggers en handelaren in de VS zijn bang dat het een voorbode is van een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog met wereldwijd ingrijpende gevolgen.

Chinees staal

Op acht producten, waaronder varkensvlees en aluminiumschroot, hebben de Chinezen een invoerheffing gelegd van 25 procent, net zoveel als president Trump heeft aangekondigd voor de import van Chinees staal.

De heffingen treffen over en weer productiesectoren voor zo'n 2,5 miljard euro. Mogelijk blijft het daar niet bij, want Trump wil voor nog eens een kleine 500 miljard euro hogere importheffingen opleggen, bedoeld als strafmaatregel voor het schenden van patenten door China.

De verwachting en vrees op Wall Street is dat een Chinese reactie dan opnieuw niet zal uitblijven.