Bezoekers Efteling vast in achtbaan: 'Het leek wel een uur te duren'

Volgens Stijn waren de mensen in het karretje niet in paniek. "De meeste mensen vroegen zich wel af wat er ging gebeuren, maar echt bang waren ze niet. Toen de beugels los werden gekoppeld dacht ik wel even: 'Wat als-ie nu opeens gaat?'"

De storing duurde twee uur en is inmiddels opgelost. Het is onduidelijk wat de oorzaak was voor het defect.