Kraters in wegdek Rome, inwoners dichten nu zélf de gaten

Er zitten maar vier zakken met asfalt in de kofferbak van Cristiano Davoli, want hij is bijna door zijn voorraad heen. "We hebben een dag gehad waarop we 88 gaten hebben gedicht. In deze tijden gaat het snel in deze stad."

De wegen in Rome zijn er namelijk heel slecht aan toe. Een natte winter en zelfs wat sneeuw hebben kraters in de straten geslagen. Zo'n 80 procent van de wegen zou schade hebben. Volgens veel Romeinen is het wegdek er nog nooit zo slecht aan toe geweest als nu. "Deze situatie is triest", zegt Cristiano.

Samen met zijn maatje Raffaele Scamardi gaat hij elk weekend vrijwillig op pad om gaten te dichten. Op de Facebookpagina Tappami ontvangen ze tips en donaties van particulieren in de vorm van geld of asfalt. Met de overheid hebben ze niets te maken. "Rome heeft geen geld, dus proberen we de gemeente maar een handje te helpen."

Correspondent Mustafa Marghadi ging met de twee op pad: