Acties van laagste kaste veroorzaken chaos in India

In India zijn massale protesten van dalits, mensen die behoren tot de laagste kaste. Ze betogen tegen de beslissing van het hooggerechtshof om een wet af te schaffen, waarin mensen die beschuldigd worden van het discrimineren van een lagere kaste automatisch worden opgepakt.

In de grote steden van vijf Indiase staten wordt actiegevoerd. Dalits blokkeren winkelstraten, stations en overheidsgebouwen. In sommige steden loopt de situatie uit de hand. Bussen worden aangevallen, er zijn gevechten en politiebureaus worden in brand gestoken. Er zijn berichten over zeker vier doden.

Misbruik

In India zijn zo'n 260 miljoen dalits, op een bevolking van ruim 1,3 miljard mensen. Ze vormen de laagste kaste en mogen alleen werk doen dat de hogere kasten als te min beschouwen, zoals het schoonmaken van wc's en riolen of het opruimen van dode mensen of dieren. Ook mogen ze niet in tempels komen en religieuze teksten bestuderen.

Het hooggerechtshof bepaalde vorige maand dat de wet moet worden aangepast om misbruik te voorkomen. Volgens het hof is er voortaan meer bewijs nodig voordat mensen worden opgepakt wegens discriminatie.

Verschillende groeperingen riepen daarna op tot protest. De Indiase regering heeft na grote politieke druk besloten om het hooggerechtshof te vragen om de uitspraak te herzien.