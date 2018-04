Indiase politie op zoek naar aap die baby meenam

De Indiase politie is op zoek naar een aap die zaterdag een baby meenam uit een huis in het dorp Talabasta. Het kind lag toen te slapen naast zijn moeder. Het jongetje van vijftien dagen oud werd gisteren na een massale zoektocht dood gevonden in het water achter het huis.

De politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de aap het kind heeft gedood. Het lijkt erop dat de aap, waarschijnlijk een makaak, de baby in het water heeft laten vallen.

Toch maakt de politie jacht op het dier, omdat apen nooit kinderen meenemen. Wel gaan ze vaak huizen binnen om voedsel of spullen te stelen.

Ontbossing

Zo'n tweeduizend inwoners van Talabasta, in het oosten van het land, hebben zaterdag en gisteren naar de baby gezocht.

Ook protesteerden ze bij bosbeheerders; ze vinden dat er te weinig wordt gedaan om de groei van de apenpopulatie in hun dorp tegen te gaan. Vanwege ontbossing trekken apen steeds meer naar de bewoonde wereld om voedsel te zoeken.