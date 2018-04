Afgetreden gouverneur Kemerovo houdt na brand privileges

De gouverneur van de Russische regio Kemerovo, die gisteren opstapte vanwege de fatale brand in een winkelcentrum, hoeft zich materieel geen zorgen te maken. Volgens het persbureau Ria Novosti houdt hij een salaris, een assistent en een kantoor. Ook krijgt hij een huis waarin hij de rest van zijn leven gratis mag wonen.

Aman Toelejev was sinds 1997 gouverneur van de regio. Hij kondigde gisteren in een video zijn vertrek aan. "Dit is de enige juiste keuze. Het is moreel onmogelijk om aan te blijven", zei hij.

Als dank voor bewezen diensten mag Toelejev zich 'volksgouverneur' nemen. Dat is in 2011 vastgelegd in een wet en geeft hem genoemde privileges.

Problemen met veiligheidsvoorzieningen

Bij de brand in het winkelcentrum in Kemerovo kwamen 64 mensen om het leven. Al snel bleek dat er van alles mis was met de veiligheidsvoorzieningen. Nooduitgangen waren geblokkeerd, alarmsystemen werkten niet en wanden waren bekleed met plastic.

Vooral lokale bestuurders zouden nalatig zijn geweest. Het leidde tot woedende reacties en demonstraties, die al snel in de kiem werden gesmoord. President Poetin sprak na de brand van "criminele nalatigheid." Vier mensen zijn opgepakt.