'Leger van de Islam verlaat Douma, Oost-Ghouta weer in handen Assad'

Het Leger van de Islam (Jaish al-Islam) is volgens Syrische staatsmedia begonnen met de aftocht uit Douma, de laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen was van de rebellen. Als de laatste en grootste rebellengroep inderdaad de stad aan het verlaten is, dan is Oost-Ghouta zeven jaar na het begin van de burgeroorlog weer helemaal in handen van de Syrische president Assad.

Gisteren circuleerden berichten dat de rebellengroep een akkoord had gesloten met het Syrische regime. Het Leger van de Islam heeft daar nog niet gereageerd. Een lid van de plaatselijke raad in Douma zei eerder dat alleen "humanitaire gevallen" de stad vandaag zullen verlaten.

Naar Jarablus in Noord-Syrië

Het door het Syrische leger omsingelde Douma, dat ten noordoosten van Damascus ligt, lag de afgelopen maand zwaar onder vuur. In de stad zijn tientallen, zo niet honderden, gewonden die medische hulp nodig hebben na aanhoudende luchtaanvallen en beschietingen. Hulporganisaties is de toegang de laatste tijd veelal geweigerd.

Syrische staatsmedia melden dat de eerste twee bussen met strijders en hun familie aan het eind van de ochtend uit de stad zijn vertrokken. Ze zouden op weg zijn naar Jarablus, een stad in Noord-Syrië die deels in handen is van de opstandelingen. Ook het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie in Engeland die de strijd in Syrië volgt via lokale bronnen, meldt dat strijders van het Leger van de Islam de stad hebben verlaten.