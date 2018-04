A27 bij Hank deels dicht door veevoer op de weg

De A27 bij Hank is voorlopig dicht. Rijkswaterstaat moet eerst een lading veevoer opruimen die een vrachtautochauffeur vanochtend verloor. Direct na het incident raakte een aantal auto's in de slip. Daarbij raakte een automobilist licht gewond.

"De borgpen van achterklep van de trailer is door nog onbekende oorzaak afgebroken. Gevolg was dat een grote lading veevoer op het wegdek terechtkwam. Dat raakte spekglad", aldus een politiewoordvoerster. Om meer slippartijen te voorkomen is de rechterrijstrook van de A27 in noordelijke richting tussen knooppunt Hooijpolder en Hank afgesloten.

Rijkswaterstaat probeert intussen het veevoer op te ruimen. Dat is nog geen sinecure, zegt een woordvoerster: "Het spul is in het asfal terechtgekomen, en de regen helpt daar ook niet bij." Het is volgens Omroep Brabant nog onduidelijk hoelang het opruimen gaat duren.

De chauffeur die zijn lading verloor, reed door naar het eerstvolgende tankstation. Daar belde hij zelf de politie om het voorval te melden.