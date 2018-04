Olifantje (van 100 kilo) geboren in dierenpark Emmen

In Wildlands in Emmen is vannacht een olifantenkalfje geboren. Moeder en kind maken het goed, meldt de dierentuin.

De dierentuin had camera's opgehangen en uit de beelden kwam naar voren dat het olifantje - een mannetje - rond 00.30 uur werd geboren. Hij krijgt de naam Mauk. Het is de eerste geboorte in de Olifantenvallei.

"Het mannetje staat al zeer stevig op de poten en weegt ongeveer 100 kilo. Het ziet er allemaal goed en gezond uit", laat Wildlands op Facebook weten.

De moeder, Mingalar Oo, werd 26 jaar geleden zelf als eerste olifant ooit in Emmen geboren. Zij heeft volgens RTV Drenthe de nodige ervaring. Het olifantenkalfje is haar vijfde jong. In totaal telt de kudde in de Olifantenvallei nu negen olifanten; drie volwassen vrouwen, één volwassen bul, vier jonge stiertjes en nu Mauk.



De dierentuin verwacht dat er nog dit voorjaar een tweede jong volgt.