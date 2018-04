Luchtalarm blijft stil op Paasmaandag

Volgens de veiligheidsregio's is het gebruikelijk om de sirenes ('luid alarm') niet te testen op feestdagen en op 4 mei als die dag de eerste maandag van de maand is. "Overigens voeren de veiligheidsregio's wel regelmatig een zogeheten 'stil alarm' uit. Dat is niet te horen, maar laat wel zien of de apparatuur naar behoren werkt", meldt de Veiligheidsregio Limburg.