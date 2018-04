Twee doden bij rotslawine in Italië

Bij een aardverschuiving in het noorden van Italië zijn twee doden gevallen. Het zijn een man en vrouw uit Zwitserland. Hun auto werd bedolven onder rotsblokken en tientallen meters meegesleurd.

Door de aardverschuiving zijn er ook rotsblokken op een spoorbaan terechtgekomen. De spoorlijn tussen Domodossola in Italië en Locarno in Zwitserland was daardoor een tijd geblokkeerd.

Honden hebben het gebied doorzocht om te kijken of er nog meer auto's onder het puin terecht zijn gekomen. Voor zover bekend hebben ze niets gevonden.

Vanochtend komen onder anderen de prefect en de vice-president van de regio bijeen om de situatie te bespreken. Bij lawines in de Alpen komen geregeld mensen om het leven. Het gaat dan vaak om sneeuwlawines. Zaterdag vielen er in de buurt van de plek van de rotslawine nog twee doden. Ze werden bedolven onder de sneeuw.