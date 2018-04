Puigdemont: Spanje handelt steeds meer autoritair

De Catalaanse separatistenleider Puigdemont vindt dat Spanje steeds meer autoritair begint te handelen. Hij sprak voor het eerst sinds zijn arrestatie vorige week zondag in Duitsland. Puigdemont heeft in zijn cel bezoek gehad van een parlementslid van de partij Die Linke. Die nam het geprek op.

Puigdemont roept de Catalanen op om door te gaan met het verdedigen van hun rechten. "We moeten ons niet laten afschrikken door een staat die zich steeds meer autoritair opstelt en onze rechten inperkt. We moeten doorgaan zonder geweld, zoals we de wereld in de afgelopen jaren hebben laten zien."

Volgens Puigdemont hebben de Catalanen het recht om te beslissen over hun eigen toekomst en worden die rechten erkend door de Verenigde Naties.

Binnen zestig dagen

De Catalaanse separatistenleider werd opgepakt in de buurt van de grens tussen Duitsland en Denemarken. De rechter in Duitsland moet nu binnen zestig dagen beslissen of hij kan worden uitgeleverd aan Spanje. Dat land wil hem berechten vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld.

Puigdemont riep eind oktober vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uit, na een referendum dat door het Spaanse Hooggerechtshof als illegaal was bestempeld. Hij vluchtte daarna naar België waar hij in ballingschap leefde tot hij vorige week werd opgepakt, na een bezoek aan Finland.

Sinds de arrestatie van Puigdemont wordt er in Catalonië geprotesteerd voor zijn vrijlating. Bij de eerste protesten vorige week kwam het tot gevechten tussen de demonstranten en de politie. Ook in Berlijn gingen mensen dit weekend de straat op.