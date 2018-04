Tiangong-1 valt vannacht terug in dampkring

Het op drift geraakte Chinese ruimtestation Tiangong-1 dringt de komende nacht de dampkring van de aarde binnen. Volgens berekeningen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gebeurt dat tussen 00.18 uur en 04.18 uur Nederlandse tijd.

Het overgrote deel van het stuurloos geraakte, 8,5 ton zware gevaarte zal verbranden als gevolg van wrijvingshitte. Als er al onderdelen op aarde terechtkomen, zal dat zeker niet in Nederland zijn.

De kans dat elders mensen door onderdelen worden geraakt, is uiterst klein, al was het maar omdat ze waarschijnlijk ergens in zee terechtkomen.